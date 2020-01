Incidente bluff, un ragazzo finge di cadere dalla bicicletta: truffata una coppia che ha pagato 65 euro

SENIGALLIA - La truffa del finto incidente è costata 65 euro ad una coppia. Mercoledì pomeriggio in viale Leopardi l’auto è uscita dal parcheggio in retromarcia e all’interno entrambi hanno avvertito un forte rumore. Scesi, hanno trovato a terra un ragazzo in bicicletta, dolorante. Subito è arrivato un altro giovane, il complice, testimoniando di aver assistito alla scena. Fingeva di non conoscere il finto infortunato e insisteva nel riferire che la macchina lo aveva urtato facendolo cadere. A quel punto la coppia, dispiaciuta, avrebbe voluto chiamare i soccorsi, visto che il ragazzo sembrava davvero essersi fatto male.

Lui ha rifiutato e si è accontentato, si fa per dire, del rimborso del vetro del cellulare, che effettivamente era rotto. Ha chiesto 70 euro e gliene hanno dati 65. Presi i soldi improvvisamente il miracolo: dolori spariti. Si è messo in sella e, pedalando, si è dileguato. Qualcosa, in quella che poi si è rivelata una scenetta ben recitata, non ha convinto. Tanto che le vittime una volta a casa hanno cercato su internet per capire se ad altri fosse accaduto. Hanno così scoperto che è una delle ultime trovate dei truffatori per spillare soldi ai malcapitati. Ieri hanno sporto denuncia ma subito hanno voluto inserire un messaggio sui social per informare altri, così da evitare che cadessero nello stesso raggiro.

