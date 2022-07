Senigallia, due auto si urtano e una si ribalta: paura e traffico in tilt sull'Autostrada A14

SENIGALLIA - Le due auto si urtano leggermente, ma in autostrada la velocità è alta e basta quel tocco: una delle due sbanda, perde la traiettoria e nella corsa ormai impazzita finisce ribaltata sull’asfalto. Sono stati momenti di paura quelli vissuti la notte appena trascorsa in A14. L’incidente da brividi è avvenuto nel tratto tra Senigallia e Montemarciano, in corsia sud. Attorno alle 2, per cause in corso di accertamento da parte della polizia autostradale, due auto sono entrate in contatto e una si è ribaltata. Subito sono scattati i soccorsi, sul posto si sono portati i mezzi del 118 e dei vigili del fuoco. Il personale medico ha prestato le prime cure a un ferito, per fortuna non grave. I vigili del fuoco hanno provveduto a liberare la carreggiata del tratto autostradale dai mezzi danneggiati. Inevitabili le conseguenze sul traffico, molto rallentato durante le operazioni di soccorso. Lentamente la situazione sull’A14 è poi tornata alla normalità.