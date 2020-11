Scontro tra auto, una si ribalta: paura per una mamma e le sue due figlie piccole

SENIGALLIA - Scontro tra auto, una si ribalta: paura per una donna e le sue due bambine piccole, tutte finite all'ospedale.

Un incidente nel parcheggio di un centro commerciale ha rischiato di trasformarsi in tragedia per una mamma 33enne e per le sue bambine, la più piccola di appena un anno e la più grande di sette. L’incidente è avvenuto nella mattinata di ieri in via Marconi a Senigallia. La donna, al volante di una Fiat Panda, si è scontrata con una Toyota Yaris condotta da una falconarese di 81 anni, che viaggiava assieme al marito di 84. In auto con la mamma c’era anche il compagno, un 32enne, residente a Falconara insieme alla donna e alle figliolette. Dopo l’impatto la Fiat si è ribaltata su se stessa,. Sul posto sono arrivate due pattuglie delle polizia locale e due ambulanze inviate dal 118. La mamma e le due bambine sono state accompagnate al Salesi per accertamenti e le bambine sono state dimesse questa mattina dopo una notte in osservazione.

