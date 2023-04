Auto contro moto a Senigallia, grave un centauro di 17 anni. Illeso il conducente della macchina di 19 anni

SENIGALLIA - Questo pomeriggio, alle 15,45 in via Sanzio a Senigallia è avvenuto un incidente stradale fra una motocicletta e un’automobile Lancia Y. Entrambi i veicoli stavano percorrendo la statale con direzioni opposte, quando, all’altezza del parcheggio di Villa Torlonia, si sono urtate per cause ancora al vaglio della Polizia Locale, intervenuta sul luogo del sinistro.

Il motociclista, un ragazzo senigalliese di 17 anni, si trovava a bordo della sua moto 125 Fantic Motor nuova e, a causa dell’urto laterale, è caduto a terra riportando ferite multiple. E’ stato, quindi, trasportato da un’ambulanza all’Ospedale regionale di Torrette in codice rosso. Illeso il conducente della Ypsilon, un 19enne neopatentato di Senigallia.

Sul luogo dell’incidente due pattuglie della Polizia Locale, che hanno garantito i soccorsi e hanno prontamente ripristinato la circolazione stradale.