Scontro auto-moto all'incrocio, il centauro soccorso e portato all'ospedale

SENIGALLIA - I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina attorno alle 9 lungo la SP12 Strada Provinciale Corinaldese per un incidente stradale tra una moto ed un'auto. Per cause in fase di accertamento i due mezzi si sono scontrati tra loro ed il centauro, in seguito alla caduta, è stato trasportato dai sanitari del 118 al pronto soccorso. La squadra di Senigallia intervenuta con un'autobotte ha provveduto alla messa in sicurezza dell'area dell'intervento. Sul posto anche la Polizia Municipale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA