Sbanda e finisce nella scarpa, l'auto si ribalta. Il conducente soccorso da vigili del fuoco e 118 e trasporatto all'ospedale

SENIGALLIA - I vigili del fuoco sono intervenuti alle 7.20 lungo la Strada della Bruciata nei pressi del ponte dell'autostrada per un incidente stradale. Il conducente dell'auto ha perso il controllo del mezzo finendo nel campo adiacente alla strada. L'auto si è ribaltata. La squadra dei vigili del fuoco di Senigallia in collaborazione con i sanitari del 118 hanno prestato le cure necessarie all'uomo alla guida che è stato poi trasportato al Pronto Soccorso dell'ospedale di Torrette di Ancona. I vigili del fuoco hanno quindi provveduto a mettere in sicurezza della zona dell'intervento. Sul posto anche la Polizia Stradale.

