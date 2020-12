Tamponamento fra due auto, una finisce in un fosso: due feriti gravi, all'ospedale anche un ragazzo di 25 anni

SENIGALLIA - È di due feriti gravi il bilancio dell’incidente avvenuto ieri pomeriggio sulla statale di Cesano. Per cause in fase di accertamento da parte della polizia locale, uno dei due veicoli coinvolti ha tamponato l’altro finendo poi per ribaltarsi nel fosso laterale. In ospedale sono finiti entrambi i conducenti. Un 25enne di Ostra alla guida di una Mazda e un 41enne di San Costando al volante di una Ford Focus. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco e due ambulanze del 118 che hanno trasferito i feriti a Torrette. Sono entrambi gravi ma non in pericolo di vita.

