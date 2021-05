SENIGALLIA - È di tre feriti il bilancio di un incidente avvenuto questa mattina a Senigallia, nella zona industriale della Cesanella, all’incrocio tra via Cimabue e Strada della Marina. Per cause in corso di accertamento da parte dei vigili urbani, un’auto si è scontrata con un camion. Sul posto sono intervenuti il 118 e i vigili del fuoco. Feriti in modo non grave i due conducenti e una passeggera.

