Senigallia, violento incendio in un campo. Pioggia di lapilli spinti dal vento cadono sul balcone di un appartamento che prende fuoco

SENIGALLIA - Un furioso incendio è scoppiato questa sera, 16 agosto 2021, in via Cellini a Senigallia. Le fiamme sono divampate in un campo particolarmente secco e sospinte dal forte vento hanno creato vere e proprie colonne di fuoco visibili in gran parte della città.

LEGGI ANCHE:

Prova a rubare un'auto in un distributore di benzina, aggredisce la proprietaria e quando arrivano i carabinieri li insulta e si scaglia contro di loro

Le colonne di fuoco hanno disperso lapilli che, portati dal vento, hanno allargato il fronte del fuoco. Uno in particolare è caduto sul balcone di un appartamento al quarto piano che ha preso fuoco. Sul posto stanno convergendo i vigili del fuoco: sonlo al lavoro quattro squadre dei vigili del fuoco di Senigallia e Arcevia e due di Ancona. Al momento non si registrano danni alle persone. La zona è vicina alla complanare, che corre accanto all'A14 e all'ospedale cittadino.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Ultimo aggiornamento: 22:29