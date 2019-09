Incendio al pub chiuso per riposo settimanale Indagini in corso sulle cause

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Incendio nella tarda serata di ieri in un locale di via Rieti, una parallela del Lungomare Alighieri. L’allarme è scattato intorno alle 23 e 30, quando è stato visto del fumo uscire dagli scantinati del pub La Ghigliottina, al civico 126, chiuso per il turno di riposo del lunedì. I vigili del fuoco sono accorsi con squadre del distaccamento di Senigallia e del comando di Ancona e sono riusciti a contenere l’incendio divampato nello scantinato, che aveva provocato molto fumo e annerito le pareti. Non c’è stato pericolo per altri edifici, in una zona del lungomare dove ci sono diversi hotel. L’intervento dei vigili del fuoco è proseguito fino alle due di notte. Le cause dell’incendio sono da accertare, ma dai primi accertamenti sembra quasi certamente esclusa l’origine dolosa.