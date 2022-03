Incendio, Sos in via Rodi: evacuata una palazzina con una decina di famiglie

SENIGALLIA - Paura in via Rodi, nel quartiere Porto, a due passi dal centro storico, dove un’intera palazzina è stata evacuata dai vigili del fuoco per un incendio scoppiato in un appartamento al primo piano, per cause ancora da accertare. Una decina le famiglie coinvolte. L’allarme è scattato attorno alle 21,45. Subito i condomini del palazzo hanno dato l’allarme al numero unico d’emergenza 112.

Sul posto si sono portati i vigili del fuoco di Senigallia insieme all’autobotte da Jesi e all’autoscala da Ancona per aiutare alcuni anziani, che risiedono ai piani più alti, ad abbandonare a scopo precauzionale le proprie abitazioni: li hanno fatti uscire dai balconi, dal momento che la tromba delle scale era invasa dal fumo. Tanto spavento per gli inquilini, ma nessuno sarebbe rimasto né ferito né intossicato: sul posto anche i mezzi del 118, oltre al vice sindaco Riccardo Pizzi per monitorare la situazione e prestare assistenza alle persone che hanno avuto bisogno di un alloggio temporaneo per la notte.

