Incendio doloso nel negozio chiuso da tempo: coniugi intossicati

di Sabrina Marinelli

SENIGALLIA - Un incendio è stato appiccato nella notte tra giovedì e venerdì all’interno del negozio “Sicilia in tavola” di via Garibaldi a Marzocca. Intorno alle 1.20 è scattato l’allarme e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco insieme ad una pattuglia di carabinieri. Non si registrano danni strutturali ma solo le pareti dell’esercizio commerciale annerite. Lo stesso per le rampe delle scale del condominio. Solo un appartamento era abitato da una coppia di anziani che, a titolo precauzionale, è stata portata al pronto soccorso per un controllo. Marito e moglie stanno comunque bene.