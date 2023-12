SENIGALLIA I Vigili del Fuoco sono intervenuti alle 11 di stamattina (2 dicembre) a Senigallia in via Mameli per l'incendio di un'auto ad alimentazione ibrida.

L'intervento

La squadra di pompieri sul posto ha spento le fiamme mettendo in sicurezza l'auto e l'area dell'intervento. Non si segnalano persone coinvolte.