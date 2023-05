Senigallia, inaugurato il giardino didattico della primaria Rodari: i bambini guidano gli ospiti alla scoperta del nuovo spazio

SENIGALLIA - E' stato inaugurato oggi (sabato 6 maggio), il giardino didattico presso la scuola primaria Rodari di Senigallia. La cerimonia è avvenuta alla presenza delle Istituzioni scolastiche e delle autorità del Comune di Senigallia: davanti a numerosi studenti, genitori e rappresentanze della comunità scolastica e territoriale la dirigente, professoressa Paola Filipponi, ha presentato il nuovo giardino riqualificato grazie ai fondi del progetto Pon Edugreen.

Gli alunni hanno poi accompagnato i presenti ad una passeggiata guidata, illustrando e fornendo accurate spiegazioni dei nuovi ambienti, delle tante forme di vita, vegetali e animali presenti. La scuola Rodari e l’Istituto Marchetti partecipano alla rete di scuole green della provincia di Ancona e hanno siglato una convenzione con l’Università Politecnica delle Marche per divulgare i principi e gli obiettivi della Agenda 2030 dell’Onu per lo sviluppo sostenibile.

Nella nuova cornice del giardino, diviso in habitat tematici, ben si inserisce il progetto Crescendo in biodiversità, un progetto di educazione ambientale e alla sostenibilità per educare e sensibilizzare gli alunni alle diversità ambientali e culturali, come ricchezza di vita.