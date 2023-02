SENIGALLIA Sequestrate dodici armi ad un ex cacciatore che non le aveva messe sotto chiave, non tutte almeno, come invece impone la legge. E’ stato, quindi, denunciato. Aveva fucili, pistole e anche una sciabola. Sabato sera la polizia si è recata nell’abitazione di un uomo, poco più che quarantenne, che vive con i genitori nell’hinterland senigalliese. Le attività di controllo svolte nel fine settimana appena trascorso dagli agenti del Commissariato, diretto dal vice questore Agostino Maurizio Licari, sono state estese ai detentori di armi, per verificare che venissero rispettate le stringenti norme in materia di custodia delle stesse.

Il controllo

In tale ambito, gli agenti hanno effettuato un accurato controllo presso l’abitazione dell’uomo poi denunciato, residente nell’entroterra senigalliese. Deteneva numerose armi da fuoco e, in passato, era stato titolare di una licenza di porto d’armi essendo stato un cacciatore. Licenza che lui stesso aveva deciso di non rinnovare. Gli agenti, recatisi presso l’abitazione che divide con i genitori e altri familiari, hanno effettuato un controllo. L’uomo, che si è dimostrato subito collaborativo, ha estratto da un mobile alcuni fucili e pistole, con relative munizioni, regolarmente custoditi. Ad una prima verifica risultavano però mancare diverse armi, precedentemente dichiarate presso gli uffici di polizia, ma in quel momento non presenti. I poliziotti a quel punto hanno perquisito l’abitazione, trovandole in un armadietto, accessibile a tutti, in un’altra area della casa. Il mobile non era chiuso a chiave e chiunque le avrebbe potute prendere, eventualmente anche dei ladri, qualora si fossero introdotti nell’abitazione. Gli agenti del Commissariato, alla luce di quanto accertato e dell’assoluta negligenza nella custodia delle numerose armi in suo possesso, l’hanno denunciato per il reato di omessa custodia delle armi e, inoltre, a tutela della pubblica incolumità, ritenendolo privo dei requisiti per la detenzione delle armi, hanno proceduto al sequestro per la successiva confisca. Visto che non ne aveva custodite bene alcune, gliele hanno tolte tutte. Non aveva precedenti e le armi le collezionava. Alcune le aveva ereditate, altre le aveva comprate ma la sua collezione è stata sequestrata in blocco. Gli agenti del Commissariato di polizia, nel corso dell’ultimo fine settimana, sono stati impegnati nei controlli svolti sul territorio.

Strade sott’occhio

I poliziotti hanno messo sotto sorveglianza specie le principali vie di accesso alla città. Sono state identificate oltre 160 persone e 85 veicoli. Tra questi è stato rintracciato un uomo sottoposto a una misura alternativa alla reclusione, che aveva violato le prescrizioni e per questo è stato segnalato alla competente autorità giudiziaria. Diverse sono state le sanzioni per violazioni al Codice della strada che sono state contestate nel corso dei servizi di polizia.