Esce dal ristorante con la moglie, affrontato da due banditi con il casco e derubato di un prezioso Rolex

SENIGALLIA - Due banditi con casco integrale hanno rapinato del Rolex un imprenditore in via Rieti. L’episodio è avvenuto la scorsa settimana ma solo ieri è stato reso noto. La vittima, di circa 60 anni, è andata a cena con la moglie in un ristorante del lungomare Alighieri e ha parcheggiato in via Rieti, parallela dello stesso lungomare. Verso le 22.30 la coppia, terminata la cena, è tornata verso la macchina. Via Rieti era deserta.





La ricostruzione

Mentre l’imprenditore camminava diretto verso l’auto si è sentito all’improvviso cingere la vita da qualcuno arrivato alle sue spalle. La reazione istintiva è stata quella di mettersi a ridere. Ha creduto infatti che qualche amico, riconoscendolo da lontano, avesse voluto fargli uno scherzo. Quando poi ha visto presentarsi davanti un altro uomo, con il volto nascosto dal casco integrale, ha realizzato cosa stesse per accadere. Quest’ultimo, con l’aiuto del complice che lo aveva immobilizzato alle spalle, gli ha preso l’orologio dal polso. I due si sono poi dileguati.

Entrambi sono corsi via con il casco. Forse avevano una moto poco distante. L’imprenditore non ha reagito. È rimasto immobile lasciando che prendessero l’orologio. Aveva infatti paura che se avesse cercato di difendersi avrebbero fatto del male a lui e alla moglie. Non erano armati ma non poteva sapere se addosso avessero qualcosa. L’orologio era un’edizione limitata del modello Daytona Paul Newman che può costare anche 40mila euro. Nel suo caso però si trattava di un modello più economico, si fa per dire, del valore leggermente inferiore. La vittima si è rivolta alla polizia a cui ha sporto denuncia. Non ha saputo dire se i suoi aggressori fossero italiani o stranieri. Non hanno parlato. Hanno agito in fretta, coordinati tra loro, ed in silenzio. Non ha visto nemmeno un centimetro della loro pelle. Indossavano guanti e casco integrale. Ha presunto dalla corporatura che fossero uomini ma non ha potuto confermarlo con certezza. Sotto choc lui e la moglie che ha assistito terrorizzata alla rapina del marito. Nemmeno lei ha cercato di reagire. È rimasta immobile, come il consorte, impietrita. Probabilmente i rapinatori sapevano che l’imprenditore aveva acquistato un Rolex di un’edizione limitata e quindi molto costoso.



Le indagini

Non avrebbero avuto motivo altrimenti di immobilizzare una persona a caso per portargli via l’orologio. Sembra una rapina studiata nei dettagli. Come se lo avessero atteso lungo la via nei pressi della macchina. Sull’accaduto indaga la polizia anche se al momento non ci sono molti elementi per risalire agli autori. La zona oltretutto è sguarnita di telecamere. Se qualcuno avesse assistito magari da una finestra, avrebbe già fornito le indicazioni utili, ma nessuno ancora, nonostante sia trascorsa una settimana, si è recato in Commissariato per fornire dettagli al riguardo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA