Imprenditore in crisi di liquidità cerca prestiti sul web: scatta la truffa da mille euro

SENIGALLIA - Imprenditore in crisi cerca un prestito da 20mila euro ma trova un truffatore che gli spilla oltre mille euro. Quest’ultimo è stato denunciato dagli agenti del Commissariato, di seguito ad articolate indagini. Tutto ha avuto inizio quando un giovane imprenditore di Senigallia, avendo necessità di liquidità per portare avanti l’azienda, ha cercato sul web chi potesse prestargli la somma di cui aveva bisogno.

Si è messo in contatto con il titolare di una fantomatica società operante nel settore del credito alle aziende. I due hanno avviato una trattativa che si è conclusa con il prestito da 20mila concesso, da restituire a rate.

Dopo pochi giorni l’imprenditore è stato contattato tramite mail da un dipendente della finanziaria perché, per avviare la pratica, avrebbe dovuto anticipare circa 200 euro. Dopo pochi giorni è arrivata un’altra richiesta di circa 250 euro per spese di istruttoria. Infine gli sono stati chiesi 600 euro per le spese dell’assicurazione. Lui ha pagato tutto ed ha poi ricevuto la documentazione dalla Francia, in cui si comunicava che a breve sarebbe stata erogata la somma richiesta. Ma i soldi non sono mai arrivati. Ha sporto denuncia e gli agenti hanno avviato le indagini anche all’estero per risalire ai titolari dei conti su cui erano stati effettuati i versamenti. Le indagini hanno permesso di risalire all’autore della truffa: un 45enne di origini campane, B.F., a carico del quale pendono già diverse denunce per truffe e falsi di vario genere.



