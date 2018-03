Impianto del Ponterosso Arriva il via libera all’acquisto: ecco le cifre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Via libera dalla commissione per l’acquisizione dell’impianto del Ponterosso. Il Comune lo rileverà sperando che le aste non portino a lievitare troppo il prezzo. L’ente ha stanziato a bilancio 73.000 euro. La prima base d’asta è di 62.000 euro, si è tenuto un margine per rilanciare. «Noi non parteciperemo alle aste – ha spiegato in commissione Laura Filonzi, dirigente alle Finanze - ma abbiamo un diritto di prelazione che eserciteremo quando verremo chiamati nel caso arrivasse un’offerta. Stiamo in finestra a vedere cosa succede. Se nessuno parteciperà alle tre aste ci contatteranno per sapere se saremo interessati ad acquisirlo, con la base d’asta dell’ultima asta che sarà di 52.000 euro. Se poi arriverà un pazzo che offrirà 150.000 euro allora ci sarà un problema e dovremo decidere se agire o meno. Siamo tranquilli però perché è molto bassa a possibilità che qualcuno sia interessato».Il terreno è già di proprietà del Comune e all’asta andrà la struttura realizzata sopra, che comprende tre campi da tennis, un edificio con bar, ristorante, magazzino e spogliatoi. È stata realizzata nel 1937 dall’azienda di soggiorno. Dopo la sua soppressione è passata alla Regione Marche. Nel 2001 il Comune ha stipulato una convezione per prendere in affitto, a canone agevolato, l’impianto. I primi anni è stato gestito dalla U.S. Pallavolo poi dal 2004 al 2014 dalla Uisp che, a seguito dei danni al pallone che ricopriva i campi, ha restituito le chiavi al Comune.Da oltre tre anni si trova in totale degrado. «73.000 euro sono un prezzo congruo per l’area che è messa male e sarà da riqualificare – ha aggiunto Gennaro Campanile, assessore al Patrimonio –, si potrebbe considerare anche l’eventualità di una variante urbanistica. Ad esempio se servisse ampliare il ristorante. Valuteremo le esigenze». Il Comune intende acquistare l’impianto per poi darlo in gestione tramite un bando.