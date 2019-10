Impenna in centro davanti ai carabinieri: multa e scooter sequestrato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Motorino sequestrato e multa per il conducente, sorpreso ad impennare per le vie del centro storico. A fermare il giovane sabato sera è stata una pattuglia dei carabinieri che ha denunciato anche un automobilista sorpreso ubriaco al volante. Nel fine settimana i militari hanno svolto servizi finalizzati a garantire la sicurezza nel Comune di Senigallia, soprattutto nel centro storico. Sabato sera è stato predisposto un servizio coordinato di controllo del territorio, con l’impiego di 17 militari e 7 autovetture.I militari dell’Arma hanno controllato 43 autoveicoli e 53 persone, di cui 10 stranieri. Sono state riscontrate 7 violazioni al Codice della strada, di cui due particolarmente gravi. Una riferita alla condotta di un utente della strada che guidava il proprio scooter impennando nel centro città. Per lui, oltre alla multa, è stato disposto il fermo del ciclomotore per 60 giorni.