Guida con tasso alcolemico triplo rispetto ai limiti e fugge all'alt: denunciato

SENIGALLIA – Non si ferma all’alt dei carabinieri ed ha ben ragione di temere il controllo, visto che guida con un tasso alcol emico triplo di quello consentito: ucraino nei guai.A Senigallia i militari del Nucleo Radiomobile hanno denunciato in stato di libertà un automobilista per guida sotto l’influenza dell’alcool. Alle 3 di notte, in via Rovereto, i militari controllavano una Ford Ka, condotta da un ucraino di 22 anni, residente a Senigallia, che sottoposto al test alcolemico è risultato positivo con un tasso dell’1,51 gr/lt. La patente di guida gli è stata ritirata. L’ucraino inoltre è stato multato perché non si era fermato all’alt. Il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo.