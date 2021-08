Guida in stato di ebbrezza, ritirata la patente ad un giovane di 20 anni

SENIGALLIA - Nel weekend di Ferragosto sono stati intensificati i controlli in tutto il territorio con mirati servizi, con particolare attenzione per il comune di Senigallia. Nel corso dei controlli alla circolazione stradale nella notte di sabato i carabinieri hanno denunciato un giovane di 20 anni, residente a Castelbellino, per guida in stato di ebbrezza. È stato controllato alle 4:00 e sottoposto ad etilometro: aveva un tasso di 1,70 g/l, ritirata la patente.



