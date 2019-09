Guida sull'autostrada A14 â€‹guardando film I video postati sui social, indaga la polizia

di Sabrina Marinelli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Choc in autostrada dove un automobilista ha percorso diversi chilometri guardando un film. È accaduto nel tratto tra Montemarciano e Senigallia martedì sera. Il passeggero della macchina che seguiva il pickup ha ripreso tutto in due video, ora al vaglio della Polizia Stradale di Ancona. Rintracciare il proprietario del veicolo non sarà difficile, essendo ben visibile la targa. Meno facile sarà stabilire chi c’era alla guida.Un importante spunto può arrivare dai social. I filmati sono stati pubblicati su Facebook dal senigalliese, testimone dell’accaduto, per condannare un comportamento gravissimo. Dalle immagini si vede chiaramente un dispositivo elettronico, che potrebbe essere un tablet viste le dimensioni dello schermo oppure uno smartphone. Il fatto grave, inaudito, è che stia guardando un film distogliendo lo sguardo dalla strada.