Guasta una telecamera su cinque: il Comune adesso corre ai ripari

SENIGALLIA - Sono 12 le telecamere che non funzionano delle 61 installate dal Comune su tutto il territorio. A fare il punto è stato ieri in consiglio il vicesindaco Memè, in risposta ad un’interrogazione del consigliere Rebecchini sulla sicurezza e gli atti vandalici, partendo dal caso dei baby piromani che in cinque diversi episodi hanno incendiato dei cassonetti. Il consigliere ha chiesto di attivare nuovi occhi elettronici.

«Quelle installate sono 61 di cui 30 nell’area portuale dove alcune sono in manutenzione – ha spiegato il vicesindaco - 5 nella Ztl sono funzionanti poi altre 26 sono in larga parte attive, nella zona centro e sud, mentre non funzionano a nord». Il vicesindaco ha informato di aver contattato un’impresa per verificare il problema e sapere quanto sarà necessario spendere per riattivarle. Quelle non attive sono 12 ma a volte anche 15. Fuori uso tutte quelle nel quartiere della Cesanella mentre altre funzionano a singhiozzo.

