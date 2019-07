Un grosso pino cede ​di schianto: tragedia sfiorata ai Giardini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Uno dei grandi pini presenti ai giardini Morandi si è schiantato al suolo. Ieri mattina è stato trovato dai residenti steso in mezzo al parco ed è stato poi segnalato alla polizia locale. Una tragedia sfiorata. In quel parco, soprattutto d’estate, ci passano molte persone.Spesso per arrivare al mare dal sottopasso di via Corridoni, o viceversa per raggiungere il centro dal mare, oppure per andare in stazione. Insomma si trova in un punto molto centrale senza considerare i bambini che ogni giorni ci giocano.Ha ceduto molto probabilmente a causa del vento e della pioggia di domenica, proprio come era accaduto poche ore prima in via Anita Garibaldi. Qui un grosso pino da un marciapiede si era abbattuto su due auto in sosta finendo con metà della chioma dentro un giardino privato. I pini dei giardini Morandi però non avevano mai ceduto di netto come è accaduto in quest’occasione. Avevano magari perso dei rami, anche grossi.