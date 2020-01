Il grande cuore di piazza Garibaldi, un cielo di stelle per gli innamorati

SENIGALLIA Un cuore gigante in piazza Garibaldi sotto un cielo di stelle, altri a pioggia lungo il Corso 2 Giugno. Un inno all’amore che proseguirà con una mostra fotografica dedicata ad Harry e Meghan, l’oramai ex coppia reale che continua a far sognare. Nei ristoranti menù romantici con teneri piatti. Mai come quest’anno Senigallia celebra l’amore con un evento interamente dedicato alla ricorrenza degli innamorati: “San Valentino a Senigallia”.



Tre giorni, dal 14 al 16 febbraio, per omaggiare il più grande dei sentimenti. Talmente forte da portare il principe Harry a lasciare Londra. Staccarsi da sua maestà, la nonna, e tutti i Windsor, per trasferirsi in Canada con l’amata Meghan. Alla coppia più chiacchierata e seguita del momento, Senigallia ha dedicato una mostra proprio nell’ambito delle iniziative di San Valentino. Venerdì 14 febbraio alle 16,30 verrà inaugurato a Palazzetto Baviera “Un matrimonio da favola”, le nozze reali di Harry e Meghan nelle foto scattate dal senigalliese Guido Calamosca. Non mancherà la musica. Alle 18.30 in piazza Garibaldi “un pianoforte sotto le stelle” a cura della scuola di musica Bettino Padovano e tanti “selfie del cuore”, che gli innamorati potranno scattarsi dentro la grande installazione che per l’occasione verrà allestita nella piazza, fino a domenica.



Gli appuntamenti proseguono sabato alle 18 con “Amori diversi” storie d’amore negli stucchi di Palazzetto Baviera. Si tratta di una visita guidata a cura del professore Giuseppe Lepore. Alle 18.30 in piazza Garibaldi “Il passo dell’amore”, balletto classico a cura della scuola Danza in scena. Durante il weekend nella chiesa della Croce verranno esposte le reliquie di San Valentino e domenica il critico d’arte Donato Mori terrà una lezione. Sempre domenica “Il passo dell’amore” concede il bis ma questa volta a ritmo di tango, a cura dell’associazione Sena Tango. Infine nella sala visionaria dell’ex Ostello si terrà l’esposizione “L’amore per la natura” l’Italia riciclata di Michelangelo Pistoletto.



Questo il ricco programma della tre giorni dedicata all’amore che il Comune ha realizzato in collaborazione con le associazioni di categoria. «Abbiamo deciso di costruire intorno al cielo stellato di piazza Garibaldi un evento dedicato a San Valentino – spiega il sindaco Mangialardi –, che possa attirare turisti nella nostra città dove potranno vivere emozioni uniche. Inoltre nei ristoranti, grazie alla collaborazione con le associazioni di categoria, verranno proposti menù a tema». L’invito dell’Amministrazione e di sbizzarrirsi con i selfie. Diventerà un’ottima pubblicità da veicolare sui social tramite gli scatti amatoriali. Al riguardo sono stati ideati i seguenti hastag: #SenigalliaAmoreStellato, #SenigalliaSanValentino, #SenigalliaSelfiedelCuore ed #InnamoratiaSenigallia. «Per quanto riguarda le installazioni – spiega Enzo Monachesi, assessore ai Lavori pubblici che se n’è occupato direttamente – abbiamo seguito il filo conduttore dell’evento natalizio, che ha riscosso un grande successo». Piazza Garibaldi nelle sue infinite declinazioni continua a sorprendere. Dalla piazza ritrovata, liberata da un parcheggio, è diventata la piazza stellata e per San Valentino la piazza degli innamorati. © RIPRODUZIONE RISERVATA