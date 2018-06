Forse ingerisce glutine: malore per una turista celiaca incinta, salvata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Malore in albergo per una turista incinta. È stato necessario chiamare un’ambulanza che ha scortato la giovane al pronto soccorso dove è stata sottoposta alle cure del caso. La turista, affetta da celiachia, ha iniziato a sentirsi male con giramenti di testa accompagnati a problemi di stomaco: avendo anche una gravidanza in corso e non riuscendo a riprendersi, il compagno ha ritenuto opportuno chiedere l’intervento dei sanitari.Un’ambulanza ha raggiunto l’albergo del lungomare di levante, dove alloggiava, per visitarla e accompagnarla in ospedale. È emerso che la ragazza soffriva di celiachia e, una volta escluso che il suo malessere fosse riconducibile alla gravidanza, il medico ha ritenuto che il problema fosse da ricondurre proprio alla malattia scatenata da un’intolleranza alimentare. La donna, pur essendo stata attenta a non mangiare alimenti che contenessero glutine, è probabile che a cena abbia ingerito del cibo contaminato. Il suo sistema immunitario ha quindi reagito espellendo gli alimenti che aveva ingerito: non una reazione immediata, ma legata alla fase digestiva. Per fortuna tutto ciò non ha avuto conseguenze sul nascituro e nemmeno sulla futura mamma che, presa in cura dai sanitari, si è ripresa dopo i necessari trattamenti.