Givo, professore e architetto dal cuore d’oro si è spento a 72 anni

SENIGALLIA - È morto a 72 anni il professore e architetto Givo Bosdari, conosciuto anche per essere stato un benefattore sempre attento ai bisogni degli ultimi. Originario di Macerata, dove era nato il 4 novembre 1947, Givo Bosdari aveva viaggiato molto anche per fini umanitari. Per un lungo periodo si è infatti adoperato per consegnare medicinali a Cuba, recandovisi più volte anche personalmente. Ha lavorato nelle scuole infantili in Messico e Guatemala e per un lungo periodo a Berlino.

Da una decina di anni, per motivi di salute, aveva deciso di tornare nelle sue Marche, scegliendo di trascorrere il periodo della pensione a Senigallia, città a lui cara, dove si era trasferito.

È morto in ospedale martedì ed i funerali si sono svolti ieri mattina nella cappella del presidio ospedaliero. Givo Bosdari aveva preso una prima laurea in Psicologia, con la specializzazione in Psicologia dell’infanzia, poi nel 1979 si era laureato anche in Architettura e si era occupato di progettazione architettonica ed interior design sia in Italia che all’estero. Molti i messaggi di cordoglio arrivati alla famiglia a dimostrazione di quanto Givo Bosdari fosse stimato sia per la sua professione, che l’ha visto spaziare dall’insegnamento all’architettura, sia per essere stato un grande filantropo, sempre pronto ad aiutare chi ne avesse bisogno. Un uomo di grande cultura e dal cuore d’oro, che ha speso molti anni della sua vita per fare del bene. Lascia un bel ricordo in quanti l’hanno conosciuto

