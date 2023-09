SENIGALLIA - Commercio in lutto per la scomparsa di Giuseppina Santini. Aveva 61 anni. Era stata la titolare del Robi Bar lungo la Corinaldese a Borgo Ribeca. Pina, come la chiamavano tutti, era una donna solare e metteva sempre allegria alla clientela che accoglieva da dietro il bancone. Da qualche tempo era malata.

«Fai un buon viaggio amore mio» la dedica del marito Roberto Paganini, istruttore di Nordic Walking anche lui molto conosciuto. «Ciao Pina, per anni prendevo un macchiato caldo e una brioche al cioccolato – il ricordo di un cliente -, ne avrò mangiate a quintali, più il caffè dopo pranzo prima di andare a lavorare, mi mancherai tantissimo, te ne sei andata troppo presto».

I funerali si terranno oggi alle 14.30 presso la chiesa della Pace. Giuseppina Santini lascia il marito Roberto, i figli Davide e Sara, la sorella Simona e tutta la sua famiglia che l’è stata sempre accanto.