Il sindaco Mangialardi fa l’imbianchino insieme ai giovani volontari

SENIGALLIA - Sindaco imbianchino sabato mattina in centro storico alle prese con i muri da pulire. Mangialardi ha aiutato giovani volontari del progetto MuriPuliti che, coordinati dal professor Camillo Nardini dell’associazione Sena Nova, si trovavano in quel momento impegnati in uno dei consueti interventi di pulizia e ripristino di pareti imbrattate. Proprio in questi giorni, infatti, è ripartita la campagna volta a rendere la città più bella e i giovani più consapevoli dell’importanza del decoro urbano, che vede protagonisti studenti e studentesse delle scuole superiori senigalliesi. «Un grande ringraziamento va a questi giovani – sottolinea il sindaco - non solo per l’impegno che mettono nell’aiutare l’amministrazione comunale a mantenere la città pulita, ma per il loro senso civico. Rappresentano un esempio per tutti i loro coetanei».