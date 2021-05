Due giovani trovati con l'hashish, tre persone multate per il mancato rispetto delle norme anti Covid

SENIGALLIA - Ancora violazioni delle norme anti Covid, ancora giovani con la droga. Tre sanzioni per i divieti non rispettati, due segnalazioni invece per il possesso di sostanze stupefacenti. In concomitanza con le parziali riaperture di attività commerciali nonché l’ampliamento della fascia oraria in cui poter circolare, il personale del Commissariato di P.S. di Senigallia, congiuntamente al personale del Reparto Prevenzione Crimine di Perugia, della Polizia Stradale di Ancona e delle Unità Cinofile di Ancona, è stato impegnato in una ampia attività di controllo del territorio che ha interessato sia le zone del centro cittadino che le aree più periferiche.

LEGGI ANCHE:

Alberghi sold out per luglio e agosto, a giugno si punta sul last minute. Ma il rebus Covid "cancella" gli stranieri

Tali controlli, disposti dal Questore di Ancona, rientrano in una più ampia pianificazione diretta a mantenere sempre alto il controllo su eventuali fenomeni che possono determinare problemi di pubblica sicurezza.

In tale ambito sono stati effettuati diversi posti di controllo lungo le maggiori arteria cittadine, anche extraurbane, nel corso dei quali sono state controllate n. 190 persone e n. 145 veicoli. Nel corso del controllo sono state elevate anche diverse sanzioni per violazioni alle norme comportamentali del codice della strada.

Durante le attività di polizia, in serata, gli agenti rintracciavano due giovani 24enni, senigalliesi, in zona statale adriatica nord, a bordo di un veicolo che venivano controllati. I due fin da subito manifestavano agitazione e i poliziotti li trovavano in possesso di alcuni grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish e venivano segnalati alla Prefettura quali assuntori. Nei confronti del conducente gli agenti procedevano al ritiro della patente di guida per la sospensione della stessa. La sostanza stupefacente veniva sottoposta a sequestro.

I controlli effettuati hanno consentito di rintracciare 3 persone - di cui uno a piedi lungo il Corso 2 giugno e gli altri due in auto lungo la strada statale sud -, in orario notturno che circolavano senza alcuna giustificazione nei cui confronti venivano elevate le previste sanzione pari a 400 euro ciascuno.

Gli agenti, inoltre, effettuavano servizi di controllo in zona Cesano e venivano chiamati ad intervenire nei pressi di un residence utilizzato per lo più durante il periodo estivo. Veniva infatti segnalata la presenza di qualcuno all’interno di un appartamento. Gli agenti effettuavano la verifica trovando all’interno un soggetto, poi identificato, E.B.Y di anni 25 originario del Marocco, senza fissa dimora in Italia. Di seguito agli accertamenti l’uomo veniva denunciato per i reati di danneggiamento aggravato ed invasione di edifici e raggiunto dal provvedimento di divieto di ritorno dal comune di Senigallia, per anni tre, emesso dal Questore di Ancona.

© RIPRODUZIONE RISERVATA