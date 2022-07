Senigallia, aggrediti e minacciati davanti la discoteca: «Datemi i soldi, mi servono per l'ingresso». Ventenne denunciato per rapina

SENIGALLIA - Vanno in discoteca, ma poco prima dell’ingresso incrociano un bullo che con le maniere forti si fa consegnare i soldi che avevano per pagarsi l’ingresso, circa 50 euro. È successo sabato notte a due ragazzi, davanti al “Mamamia”, ma nel giro di poche ore i carabinieri della compagnia di Senigallia hanno rintracciato e denunciato per rapina l’aggressore, un ventenne che abita in provincia. Sabato notte era stato predisposto il consueto servizio per contrastare ireati contro il patrimonio nonché l’abuso di alcol da parte di automobilisti.

Minacciati e aggrediti davanti la discoteca

I Carabinieri di Senigallia in collaborazione con l’equipaggio del Radiomobile, a conclusione di un’attività d’indagine molto rapida, hanno denunciato il giovane responsabile di rapina. I militari, a seguito di controlli predisposti nei pressi della discoteca “Mamamia”, avevano prestato soccorso a due ragazzi che poco prima erano stati aggrediti da un 20enne. Le vittime, in attesa di entrare nella discoteca, erano state avvicinate dal giovane che dopo averli malmenati e minacciati gli aveva imposto di consegnare i loro soldi, che a lui servivano per entrare in discoteca. Grazie al tempestivo intervento delle pattuglie, dopo aver acquisito la descrizione dell’autore dell’aggressione, è stata ricostruita la dinamica dei fatti e nel giro di qualche ora il rapinatore è stato individuato e condotto nella caserma di Senigallia, dove è stato denunciato. La refurtiva recuperata e restituita.