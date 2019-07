Giovane ubriaco e barcollante insulta i soccorritori e i carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Giovane ubriaco dà in escandescenze in spiaggia ed insulta anche i soccorritori, arrivati per aiutarlo. È accaduto nella notte tra venerdì e sabato. A chiamare il 118 è stata la fidanzata del 34enne di Chiaravalle. Si trovavano in spiaggia insieme a degli amici, poco distante dalla Rotonda. Erano circa le 4,30. Il giovane stava male. Aveva rimesso più volte e non si reggeva in piedi. Tutti si sono molto spaventati. Non sapevano nemmeno come riportarlo a casa in quelle condizioni.Dall’ospedale è partita un’ambulanza che ha raggiunto il luogo indicato. Il 34enne, in un elevato stato di ebbrezza, era anche parecchio aggressivo. Si dimenava e urlava ed è arrivato ad insultare l’equipaggio dell’ambulanza perché non voleva essere aiutato. Siccome la firma di rifiuto di un intervento fatta da un ubriaco non è valida, il 118 ha richiesto anche il supporto di polizia e carabinieri che non sono potuti arrivare. Erano tutti impegnati proprio in quel momento con delle segnalazioni per tentativi di furto. Per evitare che la situazione degenerasse, anche per l’incolumità degli stessi soccorritori, la fidanzata e gli amici si sono scusati e hanno deciso di portarlo via