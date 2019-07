Giovane turista riempe due zaini di spesa senza pagare: denunciato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Giovane fabrianese in vacanza in città, denunciato dalla polizia per furto aggravato. Aveva riempito due zaini di insaccati e altri generi alimentari senza passare dalla cassa. Nel tardo pomeriggio di martedì in Commissariato è arrivata una richiesta di intervento da parte della vigilanza del centro commerciale “Il Maestrale”, per un furto all’Ipercoop. Dopo essersi approvvigionato di un notevole quantitativo di beni alimentari, il ragazzo era stato visto oltrepassare le casse senza pagare e facendo scattare l’allarme . Gli agenti hanno raggiunto e bloccato B. R., 25enne originario del fabrianese. All’interno dello zaino c’erano diverse confezioni di insaccati. Successivamente i poliziotti hanno notato un secondo zainetto con altra merce alimentare tra salumi, dolci, formaggio, tonno, cioccolate, bottiglie di bibite, sottratta dai banconi poco prima di esser fermato. Il gestore del supermercato ha quantificato l’ammontare della refurtiva in 120 euro.