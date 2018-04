Giovane peruviano dorme sull’autobus si sveglia e picchia l’addetto alle pulizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Addetto alle pulizie aggredito da un giovane, sorpreso a dormire dentro un autobus nel deposito di Conerobus. Il 25enne peruviano, scappato dopo averlo picchiato, è stato rintracciato poco dopo dai carabinieri e denunciato. Il ferito è stato trasportato da un’ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Senigallia, dove è stato dimesso con una prognosi di 6 giorni per un trauma cranico cervicale. È accaduto nella tarda serata di giovedì nel deposito lungo la Statale di Marina.Il 58enne residente a Montemarciano e dipendente di un’impresa di pulizie, stava lavorando come tutte le sere. Nei sedili in fondo ad un bus, parcheggiato in garage, ha trovato un ragazzo sdraiato che dormiva. Si si è svegliato ed ha iniziato ad inveire contro di lui. Gli ha messo anche le mani addosso. A quel punto il 58enne, preoccupato per la propria incolumità, ha deciso di correre verso la porta per andarsene ma è stato raggiunto alle spalle dallo straniero che lo ha spinto mentre cercava di scendere le scalette. L’addetto alle pulizie è finito a terra dove ha battuto la testa. Il giovane lo ha lasciato a terra dolorante, senza prestagli soccorso, e si è dileguato.L’uomo ha avuto la prontezza di chiamare i carabinieri per fornire la descrizione del ragazzo che lo aveva aggredito. I militari, appreso che era rimasto ferito, hanno mandato sul posto un’ambulanza. La pattuglia del nucleo operativo Radiomobile della compagnia dei carabinieri di Senigallia, guidata dal maggiore Cleto Bucci, si è messa alla ricerca dell’aggressore. Grazie alla descrizione resa dalla vittima, i militari lo hanno rintracciato mentre camminava lungo la Statale di Marina in direzione sud. Risiede a Falconara, forse pensava di tornare a casa a piedi. I carabinieri lo hanno fermato e hanno chiesto i documenti che lui però non aveva con sé. È stato condotto nella caserma di via Marchetti a Senigallia per effettuare il fotosegnalamento, attraverso il quale sono risaliti alla sua identità. Era in regola con il permesso di soggiorno, disoccupato e residente a Falconara.È stato denunciato per lesioni personali, dopo la querela che ieri ha sporto la vittima, e per la violazione della normativa sull’immigrazione che obbliga gli stranieri ad avere i documenti al seguito per esibirli in caso di controllo. Non è stato denunciato per violazione di proprietà privata. Dovrà essere l’azienda del trasporto a presentare denuncia. Da accertare se si sia introdotto all’interno del deposito quando l’autobus era già nel garage oppure se si sia addormentato durante la corsa, senza scendere a Falconara dove abitava ma finendo nel deposito poco distante. Essendo regolare sul territorio e avendo anche un’abitazione non c’era motivo per violare una proprietà privata solo per mettersi a dormire all’interno dell’autobus. È inoltre risultato incensurato quindi non un giovane già noto e dedito a compiere furti o altri reati. La reazione, a suo dire, sarebbe stata motivata dalla paura di essersi svegliato all’improvviso in un luogo sconosciuto con il 58enne gli chiedeva spiegazioni su cosa stesse facendo lì.