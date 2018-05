Giovane di 25 anni pedinato e trovato in possesso di marijuana e hashish

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Nel corso degli ultimi giorni, anche in corrispondenza del periodo festivo, il personale del Commissariato di Polizia di Senigallia è stato impegnato in intense attività di contrasto al fenomeno dell’uso e dello spaccio di sostanze stupefacenti a Senigallia. In questo ambito, le prime attività sono state dirette ad approfondire le condotte di un giovane, 25enne senigalliese che veniva spesso visto in compagnia di soggetti dediti al consumo di stupefacenti. Tali incontri avvenivano in diversi punti della città ed in luoghi abbastanza appartati.Detti comportamenti apparivano piuttosto sospetti. Gli agenti, dopo diversi accertamenti, decidevano di sottoporre il soggetto ad approfonditi controlli, bloccando l’uomo e sottoponendolo a perquisizione che veniva effettuata sia alla persona che nei luoghi a sua disposizione tra cui un’abitazione ed un altro locale.Il giovane, alla vista degli agenti inizialmente tentava di negare qualunque coinvolgimento in fatti di spaccio ma successivamente consegnava ai poliziotti alcuni involucri contenenti marijuana. Gli agenti approfondivano poi il controllo trovando in suo possesso, nascosti in diversi posti dell’immobile, altro quantitativo di stupefacente, sia marijuana che hashish, già suddivisi in dosi e pronte per essere cedute, per complessivi circa 30 grammi. Inoltre l’uomo veniva trovato in possesso di strumenti idonei alla lavorazione ed confezionamento.Il giovane veniva dunque denunciato per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata alla spaccio e la droga veniva sottoposta a sequestro per la successiva distruzione.