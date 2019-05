I giochi del bimbo scompaiono dall'autobus: «Aiutatemi a ritrovarli»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Un bimbo di 5 anni dimentica due giochi sull’autobus e qualche passeggero, trovandoli, se lì è portati via. Si è mobilitato il web ieri per cercare, invano, una tigre e un incredibile Hulk di plastica. L’autista a fine corsa non li ha trovati sul sedile e nemmeno l’impresa che effettua le pulizie. Oggetti di scarso valore economico ma importanti per il bambino. «Ho un bambino di 5 anni affranto per aver perso due giochini sull’autobus della linea 11 Scapezzano-Roncitelli – racconta -, li abbiamo cercati tanto ma al successivo passaggio dell’autobus non c’erano più. È successo nella tarda mattinata di sabato: se qualcuno di voi o dei vostri conoscenti avesse trovato una tigre di plastica di circa 15 centimetri ed un incredibile Hulk di circa 10 centimetri me lo faccia sapere, potrebbe fare felice mio figlio». La donna spiega di essersi rivolta all’azienda, dopo aver atteso il mezzo per controllare, ma non c’erano più. Ha chiesto agli autisti, a chi svolge le pulizie, ma nulla. Quando il pullman è tornato in garage non c’erano più.