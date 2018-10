Giardini Morandi espulsione per due nigeriani dediti allo spaccio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLA - I molteplici arresti e le denunce connesse ad episodi di spaccio di stupefacenti effettuati dagli agenti negli ultimi giorni e gli episodi di aggressione accaduti ai Giardini Morandi- di seguito ai quali sono stati denunciati due pregiudicati nigeriani- sono stati il presupposto per un intervento ancor più deciso da parte del personale del Commissariato di Polizia di Senigallia che, in questi ultimi giorni, ha sistematicamente presenziato l’area verde controllando decine di persone sia fra soggetti con precedenti per spaccio di stupefacenti che fra i potenziali acquirenti.Per tale attività di contrasto sono stati impiegati anche gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine di Perugia ed i cani delle Unità Cinofile che hanno passato a setaccio, durante le diverse ore delle giornata, tutta l’area dei Giardini Morandi, nonché le aree circostanti e l’area della Stazione Ferroviaria. Nel corso di tale attività gli agenti, in prima battuta, dopo aver controllato i soggetti extracomunitari presenti in zona, hanno verificato che per uno di essi, A.E. nigeriano di 25 anni, risultavano delle irregolarità circa la presenza sul territorio nazionale.In particolare, l’uomo risultava avere un permesso per asilo politico ormai scaduto da alcuni mesi. Il soggetto, dunque, veniva condotto in Commissariato per gli ulteriori accertamenti che confermavano l’assenza dei requisiti per la permanenza. Per tale motivo gli agenti gli notificavano il provvedimento di espulsione dal territorio nazionale e procedevano all’accompagnamento presso un Centro di identificazione al fine di procedere al rimpatrio in Nigeria.In occasione del medesimo controllo, veniva rintracciato altro soggetto, J.P., nigeriano, il quale risultava in possesso di permesso di soggiorno ma a carico del quale emergevano tutta una serie di pregiudizi sia in materia di stupefacenti che di reati contro la persona. Per tali motivi gli agenti avviavano le procedure per la revoca del permesso di soggiorno e conseguente espulsione dell’uomo.Nel corso di una successiva attività nei pressi dei Giardini Morandi, gli agenti effettuavano ulteriori controlli rintracciando la presenza del soggetto, di origine nigeriana, che nei giorni scorsi, dapprima, era stato tratto in arresto perché trovato in possesso di un significativo quantitativo di marijuana, destinato allo spaccio, e, successivamente, veniva individuato quale autore, insieme ad un altro connazionale, di una violenta aggressione a carico di due pakistani e per questo denunciato per lesioni gravi. L’uomo risultava privo di titolo per la permanenza sul territorio nazionale e per questo veniva condotto in Commissariato per gli accertamenti che confermavano l’assenza dei requisiti.Pertanto al soggetto veniva notificato il decreto di espulsione e relativo Ordine del Questore finalizzato all’allontanamento del territorio nazionale. Tale serrata attività di controllo nelle aree circostanti ai Giardini Morandi, nei prossimi giorni, verranno estese anche ad altre aree della città, come i Giardini della Rocca, ove con una certa frequenza, è stato richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per presenze di soggetti molesti o dediti allo spaccio; e ciò con il principale obiettivo di assicurare la sicurezza pubblica della cittadinanza .