Giardini Morandi, un altro caso: arrestato uno spacciatore nigeriano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Nell’ambito delle attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, il personale del Commissariato di P.S. di Senigallia è stato impegnato in mirati servizi di repressione svolti nei pressi dei Giardini Morandi ove, nel corso di questi mesi, sono state effettuate diverse operazioni di polizia che hanno consentito di arrestare e denunciare diversi soggetti dediti ad attività di spaccio.In questo ambito i poliziotti, dopo prolungate attività di controllo, individuavano un soggetto extracomunitario particolarmente attivo nell’area circostante ai Giardini Morandi e di frequente in compagnia di giovani.Pertanto gli agenti concentravano l’attenzione su tale soggetto, nigeriano di anni 25, da tempo presente sul territorio nazionale, sia pur in stato di irregolarità, il quale, tra l’altro, aveva precedenti in materia di stupefacenti ed era stato tratto in arresto lo scorso anno per essersi reso responsabile di reati di violenza contro la persona.Dopo aver accertato le attività illecite in cui il soggetto era solito essere impegnato, gli agenti decidevano di sottoporlo a controllo e provvedevano a fermarlo. L’uomo fin da subito si mostrava piuttosto agitato e tentava di divincolarsi per non sottoporsi a controllo.I poliziotti, dunque, provvedevano a verificare se fosse in possesso di sostanza stupefacente ed effettivamente, nascosti all’interno di una tasca di una maglia, rintracciavano numerosi involucri all’interno dei quali poi verificavano contenere sostanza del tipo marijuana. Il soggetto tentava di far credere ai poliziotti che detta sostanza fosse per uso personale ma gli agenti decidevano di approfondire il controllo all’interno di un luogo a disposizione del giovane ove effettivamente venivano rintracciati sia diversi altri involucri contenenti sempre sostanza del tipo marijuana, ma anche altro materiale idoneo alla lavorazione ed al confezionamento della sostanza. E ciò confermando che tutta la sostanza trovata nella disponibilità dell’uomo, pari a circa 30 grammi pronta per la cessione, era destinata al mercato dello spaccio nella zona dei Giardini Morandi ove il soggetto costantemente èpresente ed attivo.Pertanto l’uomo veniva dichiarato in stato di arresto e nella mattinata odierna veniva condotto presso il Tribunale che provvedeva alla convalida dell’arresto e, successivamente ad applicare la pena di anni uno di reclusione e 1000 euro di multa. Venivano altresì avviate le procedure per l’accompagnamento alla frontiera dell’uomo.