Il gesto d’amore di Simona e Libero per aiutare i cani

SENIGALLIA - Hanno rinunciato alle bomboniere per devolverne il ricavato al canile di Senigallia, in particolare all’associazione che se ne occupa. Con gli amici pelosi più sfortunati, che si trovano appunto dietro le sbarre di un box, Simona e Libero hanno voluto condividere il giorno più bello pensando anche a loro. A darne notizia ieri è stata l’Associazione Cuori pelosi di Senigallia sulla propria pagina Facebook.



«Buongiorno amici – scrivono le volontarie -. Ci teniamo a ringraziare di cuore Simona e Libero per la donazione fatta alla nostra associazione in occasione del loro matrimonio. Hanno scelto di devolvere l’importo che sarebbe stato necessario all’acquisto delle bomboniere a due enti, fra cui la nostra associazione. La mamma della sposa ha eseguito all’uncinetto delle creazioni bellissime che hanno sostituito le bomboniere. È anche grazie a lei che questo gesto è stato possibile. Un grazie infinito da noi e da tutti i nostri ospiti pelosi e un augurio sincero di tanta tanta felicità». Le bomboniere sono una tradizione irrinunciabile durante le cerimonie, soprattutto ai matrimoni. In questo caso gli invitati hanno potuto ricevere un ricordo realizzato a mano dalla mamma della sposa, all’uncinetto, oltre ad aver contribuito ad aiutare chi si occupa di cani randagi ed abbandonati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA