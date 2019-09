Scuola e cultura in lutto E' morto il professor Sandro Genovali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - È morto ieri mattina il professore Sandro Genovali, illustre letterato ed insegnante con la passione della pittura. Aveva 84 anni. Era stato, insieme a Mario Giacomelli ed Enzo Marinelli, promotore dell’Associazione Artisti Senigalliesi. Proprio all’illustre fotografo aveva dedicato una delle sue pubblicazioni e tra i suoi successi figura anche il libro ispirato al romanziere Mario Puccini dal titolo “Il romanzo di Senigallia: saggio su Mario Puccini”. Uno dei suoi primi testi, scritto nel 1971, lo aveva incentrato su Baudelaire. Aveva insegnato lettere al liceo classico Perticari, come ieri hanno ricordato molti suoi ex alunni, e per un periodo aveva insegnato italiano anche a Parigi. I funerali domani alle 9.30 nella chiesa del Porto.