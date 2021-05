«Da un anno ci manca il genio creativo di Giuliano». Mercoledì una messa in memoria del designer De Minicis

SENIGALLIA - Una messa per commemorare Giuliano De Minicis a un anno dalla scomparsa, designer e creativo della comunicazione visiva. La funzione sarà celebrata nella Cattedrale di Senigallia mercoledì prossimo 12 maggio, proprio la data in cui Giuliano De Minicis, originario di Fermo e residente a Marotta, 64 anni, venne stroncato da un infarto mentre giocava a tennis. Proprio a Senigallia, in zona Cesano, il noto designer la sede della sua azienda la Dmp Concept.

«È già passato un anno da quando Giuliano non c’è più - lo ricordano i familiari annunciando la commemorazione -. Un periodo in cui ogni giorno ci è mancato il calore e il colore della sua presenza, la parola giusta al momento giusto, la sua sagace ironia e il suo intuito sempre pronto. La sua maestria e dedizione al lavoro, l’attenzione e la cura che prestava in ogni occasione nell’ascoltare il prossimo, il suo genio creativo sono stati un faro, un insegnamento sicuro che non ci ha mai abbandonato. Sarebbe stato difficile, troppo difficile, fare a meno di lui se non fosse per le costanti e continue attestazioni di stima profonda, di vera vicinanza e d’amicizia autentica che ci sono arrivate dalle tante persone che lo avevano conosciuto e frequentato». Proprio per ringraziare tutti e tenere viva la sua memoria, i familiari lo ricorderanno insieme con una messa che sarà celebrata nella Cattedrale di Senigallia mercoledì alle ore 19.15. I familiari ricordano le tante iniziative che da più parti sono state dedicate a Giuliano- In particolare il Premio Nazionale “Utopie di Bellezza” per giovani artisti, organizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi e patrocinato da numerosi comuni marchigiani, la Borsa di Studio “L’arte del cappello. Il futuro s’intreccia con l’antico mestiere” in sua memoria attivata dal Comune di Montappone, la via che gli è stata intitolata da Trecastelli e il mosaico realizzato a Marotta dall’associazione Chiaroscuro.

