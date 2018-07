Gara di triathlon e strade chiuse: Senigallia va in tilt per il traffico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Era facile prevedere un po' di caos. Ma si è andati oltre. Senigallia paralizzate: traffico impazzito e code ovunque. Città con la viabilità rivoluzionata per permettere la gara di triathlon ma con conseguenze pesanti e non solo nella zona direttamente interessata alla manifestazione. Gente che inveisce, gente che protesta e tanti commenti sui social. E domani come andrà? in molti si chiedono.