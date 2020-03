Gara di ricette tra i clienti: ​ la migliore finirà nel prossimo menù

SENIGALLIA - Gara di ricette tra i clienti del Sailors Club by Marinero e la migliore verrà inserita nel menù non appena riaprirà. I titolari del ristorante sul lungomare Mameli, vicino al porto, hanno dovuto posticipare l’apertura a data da destinarsi come tutti i loro colleghi del resto. Nell’attesa è stato lanciato un concorso per coinvolgere la clientela. Potrà proporre delle ricette che vorrebbe veder realizzare e di conseguenza mangiare andando al ristorante. Visto che lo chef Luigino Moretti ha ora molto tempo libero potrà realizzarle, assaggiarle e valutarle per poi scegliere insieme al resto della squadra.

La gara insomma è aperta. “Ti piacerebbe vedere una tua ricetta sul nostro menù? – ha scritto lo staff sulla pagina Facebook del ristorante -. Tu proponi una ricetta e noi la cuciniamo. Inedita o della tradizione rivisitata ma comunque tua. Puoi scriverci a sailorsclubsenigallia@gmail.com”. Chi non ha una ricetta del cuore? Un piatto preferito? Ecco potrebbe ordinarlo al Sailors Club by Marinero realizzato dalle sapienti mani dello chef Luigino Moretti. «Siamo continuamente alla ricerca di proposte che possano soddisfare i gusti della nostra clientela – spiegano dallo staff – e quest’anno abbiamo deciso di dare voce proprio a loro, proponendo una ricetta sul nostro menù. Valuteremo tutte le ricette ricevute e le proveremo. La più bella sarà inserita sul menù con un omaggio al suo creatore». Le regole del concorso prevedono che si tratti di una ricetta a base di pesce che riguardi un antipasto, un primo oppure un secondo.

