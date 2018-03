Emergenza furti, stavolta il colpo è doppio I ladri colpiscono mentre le vittime dormono

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA Doppio furto in villa a Sant’Angelo in strada del Ferriero ma ad agire potrebbero essere state due bande diverse. Una ha utilizzato un piede di porco per forzare una porta finestra, l’altra ha invece fatto un foro con il trapano alla finestra. In comune hanno il fatto di aver agito senza fare rumore. Le vittime non si sono infatti svegliate. Entrambi i furti sono avvenuti nella notte tra martedì e mercoledì. Solo ieri mattina i residenti si sono infatti accorti. Intorno alle 9 di ieri i carabinieri sono stati chiamati da una famiglia. Svegliandosi si sono accorti di aver ricevuto la visita dei ladri. Rubati due anelli in oro, due smartphone, contanti per circa 300 euro custoditi all’interno di una borsa e una Opel Corsa con le chiavi infilate nel cruscotto che si trovava in garage. La macchina è stata ritrovata nel corso della giornata a Porto Sant’Elpidio. È stata abbandonata dopo il furto e la fuga.