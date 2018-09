Sos furti, colpo nella villa dell'avvocato: ladri in fuga con i gioielli della moglie

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Colpo in villa a Sant’Angelo da un noto avvocato, dove i ladri sono fuggiti con i gioielli della moglie. I proprietari si sono accorti giovedì sera rientrando a casa. Hanno trovato una finestra rotta e all’interno tutto a soqquadro. Subito sono stati chiamati i carabinieri che hanno inviato una pattuglia per un sopralluogo. Gli intrusi erano già fuggiti prima dell’arrivo dei proprietari che, rientrando, non hanno notato movimenti sospetti e nemmeno auto in fuga.Dall’esterno sembrava tutto nella norma. Solo una volta aperto il portone hanno capito che qualcuno era entrato prima di loro. Da quanto riscontrato sembra che i banditi siano scappati con gioielli, il cui valore non è stato ancora quantificato.