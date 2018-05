Furto al ristorante: fuga con vino, carne, salumi e anche un'affettatrice

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Ladri al Casale di Sant’Angelo in fuga con vino rosso, carne, salumi e pure l’affettatrice. Il furto è avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì. Ieri mattina i proprietari, andando ad aprire, si sono accorti dell’intrusione. «Hanno forzato tre porte in legno poi sono riusciti ad entrare – racconta la titolare –, soldi in cassa non ne teniamo ma ci hanno portato via tutte le derrate alimentari, l’affettatrice e altri strumenti da cucina».Sparite tutte le scorte che hanno costretto ieri la ristoratrice a rifare la spesa in fretta. Per fortuna si è accorta la mattina verso le 9 altrimenti sarebbe stata una corsa contro il tempo per essere pronta per cena. «Hanno preso tutti i salumi – prosegue –, dal congelatore la carne poi le bottiglie di vino rosso. Una stima non l’abbiamo fatta ma penso che il bottino ammonti a circa 5.000 euro». Appena scoperto il furto hanno subito chiamato i carabinieri che sul posto hanno inviato una pattuglia per effettuare un sopralluogo. Il noto ristorante si trova in una zona collinare, defilata rispetto alla strada principale, la provinciale di Sant’Angelo.Proprio il verde che la circonda fa parte dell’atmosfera suggestiva e ha consentito ai ladri di agire indisturbati. Non è la prima volta che vengono saccheggiate le dispense, è accaduto anche in abitazioni private, ma affettatrici e robot da cucina non erano mai spariti finora.