Furto di medicinali: pista dell'Est e bottino da almeno 150mila euro

SENIGALLIA - E’ di almeno 150.000 euro il bottino delnel deposito farmaceutico dell’Asur lungo l’Arceviese. Ieri mattina la responsabile si è recata in Commissariato a sporgere denuncia ma senza quantificare con precisione l’ammontare della refurtiva.Si è riservata di comunicarlo in un secondo tempo. A voce però ha spiegato che erano stati sottratti i farmaci antitumorali per un valore di almeno 150.000 euro. La polizia è convinta siano stati prelevati per essere rivenduti in un mercato parallelo, forse nell’Europa dell’Est. Negli ultimi tempi sono stati diversi i furti di farmaci antitumorali che, da ipotesi investigative, hanno preso quella direzione. Da un secondo sopralluogo effettuato ieri, dopo il primo di giovedì, non sembra che i ladri abbiano preso altro.