Furto lampo in un’auto in sosta sul lungomare Rubate due borse

SENIGALLIA - Rubate due borse da una Volkswagen Golf ieri pomeriggio in un parcheggio del lungomare Italia a Marzocca. Il ladro è stato abilissimo perché le ha prese dal sedile posteriore mentre il proprietario stava scendendo, senza che se ne accorgesse. Una volta uscito infatti si è avviato e ha chiuso la macchina con il telecomando. Fulmineo il furto messo a segno. Il derubato, insieme alla moglie che era già scesa, si è allontanato per mezz’ora poi è ripartito per tornare a casa a Falconara. Per strada si è accorto che non c’erano più le borse. È tornato indietro e ha trovato una pattuglia dei carabinieri di Marzocca, a cui ha esposto il fatto. Si è poi recato nella caserma di Falconara per sporgere denuncia. Spariti 70 euro e vari documenti che spera di ritrovare.