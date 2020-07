Ruba creme, trucchi e prodotti di bellezza, ripresa dalle telecamere 40enne finisce nei guai

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Denunciata una 40enne senigalliese per furto aggravato. In un negozio di prodotti per la cura del corpo e della casa ha rubato alcune confezioni di creme, trucchi e prodotti per la bellezza per un importo di circa 100 euro. La polizia è riuscita a risalire alla sua identità grazie alle telecamere presenti all’interno dell’esercizio commerciale.LEGGI ANCHE:Gli agenti del Commissariato hanno inoltre allontanato due spagnole di etnia rom di 19 e 18 anni, segnalate con fare sospetto in piazza Garibaldi. Raggiunte alla stazione ferroviaria sono state identificate. Entrambi hanno precedenti e non potranno tornare a Senigallia per i prossimi tre anni.