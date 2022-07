SENIGALLIA - Un bambino di 9 anni riconosce la bicicletta, che gli era stata rubata due giorni prima, e, grazie all’intervento della Guardia di finanza, riesce a riprendersela. E’ accaduto sabato sera. I finanzieri erano impegnati in un posto di controllo nei pressi della Rotonda quando verso le 20 sono passati due nordafricani. Avevano una bicicletta. Il bambino, senigalliese, stava passeggiando con i genitori e l’ha subito riconosciuta. I due stranieri, notato il posto di controllo, si sono affrettati ma sono stati subito bloccati dai finanzieri, insospettiti da tanta fretta. Si trattava di due persone già note alle forze dell’ordine.

Il bambino ha nel frattempo allertato i genitori. Appreso che la bicicletta poteva essere oggetto di furto, i due stranieri sono stati condotti presso gli uffici della Tenenza, dove sono stati raggiunti dai proprietari della bicicletta. Non avevano ancora sporto denuncia per il furto, avvenuto giovedì vicino ad uno stabilimento del lungomare Alighieri. Il padre del bimbo, per motivi di lavoro, si era ripromesso di farlo il lunedì, cioè oggi.

La restituzione

Ciò nonostante erano certi fosse il velocipede del bimbo che, ad ulteriore conferma, ha aperto il lucchetto, ancora presente, ricordando perfettamente il numero della combinazione. La bicicletta gli è stata quindi restituita. Il padre ha poi sporto denuncia per furto. Gli accertamenti sono in corso per verificare se contestare ai due il furto o solo la ricettazione. Lieto fine anche per lo scooter che venerdì sera era stato rubato sul lungomare Mameli. Utili sono stati gli appelli sui social del proprietario, che aveva inserito anche la fotografia. Un cittadino l’ha riconosciuto a Marotta. Ha avvisato il proprietario che, grazie all’intervento dei carabinieri, ha potuto riprenderselo. Altri furti di biciclette sono nel frattempo avvenuti sabato sera anche se alcune bici sono state trovate abbandonate in diversi quartieri cittadini.